उत्तराखंड. इन दिनों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, बादल कहर बनकर बरस रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड और केरल में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. एक ओर केरल में जहाँ बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों के मौत हो गई तो वहीं उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर ( Heavy rain in Uttarakhand ) बढ़ने से पुल, रेलवे ट्रैक तक बह जा रहे हैं. नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. अभी तक 34 लोगों के मरने व 5 के लापता होने की खबर है. राहत व बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. तीन ध्रुव हेलीकॉप्टर इस काम में लगे हैं.

#WATCH | Uttarakhand: Nainital Lake overflows and floods the streets in Nainital & enters building and houses here. The region is receiving incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/G2TLfNqo21

ऐसा ही मंज़र नैनीताल में देखने को मिल रहा है. नैनीताल में गौला नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक ही बह बह गया. इतना ही नहीं, नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए. अब तक 34 लोग इस बारिश की चपेट में आकर अपनी जान गवा चुके हैं.

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियाँ उफान पर हैं. इसी क्रम में, कोसी, गौला और नंदाकिनी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आस-पास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं. इतना ही नहीं, रामनगर से रानीखेत के बीच एक रिसॉर्ट में पानी भरने से 200 लोग फंस गए हैं.

राज्य के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक करीब 200 लोग लेमन ट्री रिसॉर्ट में फंस गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है. वहां पानी भर गया है. भारी बारिश के चलते उफान पर आई कोसी नदी के पानी के रिसॉर्ट में घुस जाने के बाद फंसे लोगों के सुरक्षित होने का दावा भी किया गया है.

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं. ऊधमसिंह नगर में अब तक 300 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. अन्य इलाकों में भी राहत और बचाव कर जारी है.

उत्तराखंड में भारी बारिश के कहर को देखते हुए चारधाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं, देहरादून में सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. भारी बारिश के चलते सड़के लबालब भरी हुई है. ऐसे में, मौसम विभाग ने भूस्खलन की आशंका भी जताई है.

18/10/2021: 16:40 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Bareilly (U.P.) . Light intensity intermittent rain/drizzle would occur over and adjoining areas of isolated places of South Delhi ( Deramandi), NCR ( Ghaziabad,

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 18, 2021