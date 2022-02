चंपावत, Champawat Accident उत्तरखंड के चंपावत में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां सोमवार देर रात जिले के सूखीढांग-डांडा-मिनार (SDM) रोड पर बूडम के पास बारात में शामिल एक मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. जानकारी के मुताबिक यह गाड़ी बारात से वापस लौट रही थी और इसी दौरान यह रोड से निचे उतर गई. ताजा जानकरी के मुताबिक अबतक 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं. पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि सभी शव बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए है और इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है. फ़िलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है.

Uttarakhand | 14 people died after the vehicle they were travelling fell into a gorge near Sukhidhang Reetha Sahib road. The accident occurred early morning today when they were returning from a wedding ceremony: Kumaon DIG Nilesh Anand Bharne pic.twitter.com/aGidTX7AGX

PM Narendra Modi announces an ex-gratia of Rs 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives due to an accident in Uttarakhand. The injured would be given Rs 50,000: PMO https://t.co/MHfmvIshfC pic.twitter.com/BPWSoyMM2u

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 22, 2022