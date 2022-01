उत्तराखंड. Uttrakhand Elections उत्तराखंड में विधासभा चुनाव से पहले जहां एकओर पार्टी में टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज है, तो वही दूसरे ओर सूबे के पूर्व सीएम और बीजेपी के बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है. उन्होंने इस सदर्भ में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा और इस बार चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर की है.

Please accept my request to not contest in Uttarakhand polls so that I focus on supporting the party (in upcoming polls): BJP leader and former Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat writes to BJP national chief JP Nadda pic.twitter.com/qeqenrgGBk

