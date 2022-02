उत्तरप्रदेश. UP Election 2022 उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज चौथे चरण के मतदान के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में पार्टी ने 15 नामों को शामिल किया हैं. इस में सबसे पहले पूर्व पार्टी अध्य्क्ष, राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी वाड्रा, पूर्व सांसद गुलान नबी आजाद के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot), भूपेश बघेल, सीनियर नेता सलमान खुर्शीद भी यूपी में कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान तैयार करेंगे।

इस लिस्ट में खास बात यह है कि पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को यूपी में चुनावी मैदान में पार्टी को मजबूती देने के लिए नहीं उतारा है.

Congress releases a list of star campaigners who will campaign for the party's candidates in the fourth phase of #UttarPradeshElections

Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Ghulam Nabi Azad, Ashok Gehlot, Punjab CM Charanjit Singh Channi, Mohd Azharuddin and others to campaign pic.twitter.com/dgustpd73j

