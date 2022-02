उत्तरप्रदेश, UP Assembly Election उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है. प्रदेश में अब तीसरे चरण के लिए 20 फ़रवरी को वोट डालें जाने है. इसी सिलसिले में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियां कर रहे है. इस बीच पूर्व विधायक रामसेवक पटेल (Ramsevak Patel) ने कुछ ऐसा बयान दे दिए जो सब तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ भी कर गुजरने के लिए बोल दिया।

@BJPindia__ @igrangealld @ADGZonPrayagraj @dgpup @112UttarPradesh @prayagraj_pol @Uppolice Meja BJP worker Ramsevak Patel. In this way, a conspiracy is being hatched to incite riots by using abusive language. Please kindly take action as soon as possible. pic.twitter.com/f3zTcRIolA

— JAYDEEP(भगवा रक्षक) THIKANA HINDUSTAN (@Jaydeepshivpura) February 15, 2022