उत्तरप्रदेश. Uttarpradesh Election 2022 उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति जारी है. आज उत्तरप्रदेश के आगरा में ‘प्रभावी मतदाता संवाद’ और डोर-टू-डोर जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में कोई भी परीक्षा घोटला नहीं हुआ है लेकिन समाजवादी की सरकार घोटालो से भरी हुई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी नाम से ‘सवाजवादी’, विचार प्रक्रिया से ‘परवरवाड़ी’ और पेशे से ‘दंगावादी’ हैं.

दरअसल आज सीएम योगी यूपी के आगरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे,जहां से उन्होंने सपा पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा युवाओ को रोजगार दिया, कोई भी ये नहीं कहता कि प्रशासन के किसी भी स्तर पर किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी हो. यह काम सिर्फ भाजपा के रहते संभव है, समाजवादी की सरकार लोगों के लिए सही नहीं है.

