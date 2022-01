नई दिल्ली, US-Canada Border: अमेरिका (US) से सटे कनाडा (Canada) की सीमा से एक बेहद ही मार्मिक घटना सामने आई है. यहां एक ही भारतीय परिवार (Indian Family) के चार सदस्यों की सर्द मौसम के चलते दर्दनाक मौत हो गई. सबसे दुखद बात तो ये है कि इन मरने वाले लोगों में एक नवजात शिशु भी शामिल है.

This is a grave tragedy. An Indian consular team is travelling today from @IndiainToronto to Manitoba to coordinate and help. We will work with Canadian authorities to investigate these disturbing events. @HCI_Ottawa https://t.co/qGM2ZTlPsx

मैनटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के मुताबिक गुरुवार को एमर्सन (Emerson) के नजदीक कनाडा-अमेरिका सीमा (US-Canada border) पर भारतीयों के चार शव मिले, जिनमें दो शव वयस्कों के, एक किशोर का और एक नवजात शिशु के थे. खबरों की मानें तो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मृतक परिवार भारत (India) से आया था और कनाडा से अमेरिका (Canada US Border Indian Family) की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस की मानें तो इसे मानव तस्करी का संभावित मामला बताया जा रहा है.

Shocked by the report that 4 Indian nationals, including an infant have lost their lives at the Canada-US border. Have asked our Ambassadors in the US and Canada to urgently respond to the situation.

