नई दिल्ली, UP-Punjab Election 2022 Voting पंजाब और उत्तरप्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है. कुल 176 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है. इस बीच तमाम बड़े नेता वोट डालने से पहले बड़े बुजुर्ग, और भगवान का आशीर्वाद ले रहे है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिव मंदिर के दर्शन किए और प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनने के लिए अरदास की. वहीँ उनके विपक्ष में भगवंत मान ने भी मोहाली में गुरूद्वारे में अपनी जीत के लिए प्राथना की. गुरूद्वारे से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है. सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि किसी भी दबाव में आकर या लालच में आकर वोट पकड़ाना नहीं है, अपनी मर्जी से वोट करें.

वहीँ यूपी में आज तीसरे चरण के तहत कुल 59 विधानसभा सीटों पर वोट डालें जा रहे है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों से एक खास अपील की है. दरअसल, आज यूपी के कई हॉट सीट पर दिग्गज नेताओं की साख दाव पर लगी है. अमित शाह ने लिखा-

मैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए आपका एक-एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

PSP leader Shivpal Singh Yadav met SP Patron Mulayam Singh Yadav at his residence in Etawah, earlier today

Shivpal Singh Yadav is contesting the UP Polls from Jaswant Nagar in Etawah district for which voting is to be held today in the third phase of #UPElections2022 pic.twitter.com/3OcxygSLSX

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2022