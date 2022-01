उत्तरप्रदेश. Up-election-bjp-candidate उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है. आज सीट बटवारे को लेकर सहयोगी दलो के नेताओ और बीजेपी के कोर सदस्यों की बैठक हुई. इस बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर एकबार फिर उत्तरप्रदेश में कमल खिलाएगी और बीजेपी की सरकार पुनः प्रदेश में स्थापित होगी।

Union Home Minister Amit Shah shares a picture comprising Apna Dal chief Anupriya Patel, Sanjay Nishad from Nishad Party, UP CM Yogi Adityanath, BJP chief JP Nadda and others, following BJP's announcement of alliance with Apna Dal and Nishad Party for UP Assembly Polls pic.twitter.com/gDcll1Y6Xq

— ANI (@ANI) January 19, 2022