उत्तरप्रदेश. UP Election 2022 उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख रही, कुछ जगह सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है. आज समजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम सामने रखा हैं. पार्टी ने अमरोहा के हसनपुर से मुखिया गुर्जर (Mukhiya Gurjar) को मैदान में उतारा है. लेकिन चुनाव से पहले सपा उम्मीदवार एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल डाली जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

#WATCH | In a viral video, Samajwadi Party candidate from Hasanpur in Amroha, Mukhiya Gurjar said, "Prashasan ki aisi ki taisi…16 baar jail ja chuka hoon (To hell with the administration. I have been to jail 16 times)." pic.twitter.com/mGhGHtGpey

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 27, 2022