उत्तरप्रदेश. UP Election 2022 उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनावी लड़ाई रोचक होती जा रही है. इसी कर्म में बीजेपी ने आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा हैं. इससे पहले केंद्रीय मंत्री साल 2009 में फिरोजाबाद से अखिलेश यादव के खिलाफ और डिंपल यादव के खिलाफ उपचुनाव भी लड़ चुके है. बीजेपी ने उन्हें पूरी रणनीति के तहत मैदान में उतरा है.

Mainpuri: BJP candidate from Karhal, SP Singh Baghel files his nomination for #UttarPradeshElections. He will face Akhilesh Yadav who is SP's candidate from the constituency. pic.twitter.com/xgUlqP3VDn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 31, 2022