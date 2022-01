लखनऊ. Uttar Pradesh Assembly Election 2022 उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल की राजनीति लगातार जारी है. बीजेपी के कई नेता अभी भी त्यागपत्र थामे पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है. वहीँ जो नेता बीते दिनों बीजेपी का दामन छोड़ चुके है, वे आज आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके है. आज बागी विधायकों और मंत्रियो ने अखिलेश यादव की उपस्थिति में साइकिल पर सवारी की. इस दौरान सैकड़ो की तादाद में पार्टी के कार्यकता समजवादी पार्टी के कार्यलय में मौजूद रहे. जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रशासन स्तर पर पहुंची, इस पर फ़ौरन ज़िले के डीएम ने आचार संहिता के उल्लंघन पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है.

Uttar Pradesh | Samajwadi Party's rally being held without permission. Police team sent to SP office, necessary action to be taken in this regard: Lucknow DM Abhishek Prakash

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022