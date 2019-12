नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाए जाने पर सड़क से लेकर संसद तक माहौल गर्मा गया है. शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में उन्नाव की घटना पर लंच के बाद काफी हंगामा हुआ. अलग-अलग दलों के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की. हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूरे सदन की ओर से इस घटना की कड़ी निंदा की. राज्यसभा चेयरमैन और उपराष्ट्रपति नायडू ने बताया कि वे यूपी के मुख्य सचिव से संपर्क में हैं. उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद अन्य सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन में अपनी राय रखी.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इस मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है. यूपी की घटनाओं के बारे में बताने जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे.

यूपी के उन्नाव में गुरुवार अलसुबह कोर्ट में पेशी के लिए जा रही एक गैंगरेप पीड़िता को 4-5 लोगों ने जिंदा जला दिया. यह घटना उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र की है. जिंदा जलाने वाले लोगों में एक शख्स वही था जो पीड़िता के गैंगरेप में शामिल था.

Rajya Sabha Chairman & Vice President, Venkaiah Naidu: What is needed, is not mere arrest in one case. We must send out a signal to the entire country & society that in such incidents action should be taken promptly, swiftly, & adequately, so these things are not repeated again. https://t.co/HuSDPyQgtD pic.twitter.com/FOhRbRnfzA

