नई दिल्ली. Unnao Rape Victim Died, उन्नाव रेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत हो गई है. सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक शु्क्रवार देर रात दिल का दौरा पड़ने के बाद 11 बजकर 40 मिनट पर पीड़िता ने अंतिम सांस ली. रेप आरोपियों द्वारा उसे जिंदा जलाए जाने के प्रयास में गुरुवार को रेप विक्टिम को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ से एयर लिफ्ट द्वारा दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया था. रेप पीड़िता 90 फीसदी गंभीर रूप से जली हुई थी. ऐसी कंडीशन में उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था. विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम रेप पीड़िता की लगातार निगरानी कर रही थी. बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शलभ कुमार खुद रेप विक्टिम की देखभाल कर रहे थे. इसके बावजूद बचाया नहीं जा सका.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र में गुरुवार 5 दिसंबर को रेप पीड़िता को जिंदा जलाए जाने की घटना को अंजाम दिया गया. रेप आरोपियों ने पीड़िता को उस समय जिंदा जलाने के कोशिश की जब वह केस की सुनवाई के लिए रायबरेली जा रही रही थी. उसी दौरान आरोपियों ने उसे घेरकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इनमें से एक आरोपी गैंग रेप में शामिल था जिसे जमानत मिल गई थी.

Set on fire, Unnao rape victim died due to cardiac arrest at Safdarjung hospital Read @ANI story | https://t.co/gQg4HI4Ki2 pic.twitter.com/7IoIjDtewh — ANI Digital (@ani_digital) December 6, 2019

इस घटना में रेप पीड़िता 90 फीसदी झुलस गई थी जिसके बाद उसे तुरंत कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे तुरंत लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां पर भी रेप विक्टिम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद गुरुवार को शाम को एयर लिफ्ट के द्वारा बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया. जहां पीड़िता को सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

Delhi: Visuals from outside Safdarjung Hospital where Unnao rape victim died due to a cardiac arrest, earlier tonight. She was set ablaze in Bihar area of Unnao on December 5 and was later airlifted to Delhi, to be admitted here at the hospital. pic.twitter.com/I2qMo5EGWm — ANI (@ANI) December 6, 2019

सफदरजंग हॉस्पिटल के बर्न एंव प्लास्टिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शलभ कुमार के मुताबिक, हमने पीड़िता को बचाने की भरपूर कोशिश की. लेकिन हमारे प्रयासों के द्वारा उसे बचाया नहीं जा सका. डॉक्टर के मुताबिक शाम के समय उसकी हालत बिगड़ने लगी जिसमें सुधार नहीं हुआ. रात 11 बजकर 10 मिनट पर उसे दिल का दौरा पड़ा जिसके हमने उसका इलाज करना शुरू कर दिया लेकिन 11 बजकर 40 मिनट पर पीड़िता की मौत हो गई. डॉक्टर के मुताबिक शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Dr Shalabh Kumar, HOD (burns and plastic), Safdarjung Hospital: She suffered cardiac arrest at 11:10 pm and we tried to resuscitate her, but she could not survive and at 11:40 pm she died. https://t.co/xoQpYTAdQT — ANI (@ANI) December 6, 2019

इस घटना को अंजान देने वाले सभी पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पी़ड़िता को जिंदा जलाने वालों में हरिशंकर त्रिवेदी, किशोर, शुभम, शिवम और उमेश शामिल थे. इससे पहले पीड़िता ने थाने में बयान दिया था कि शिवम त्रिवेदी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर रायबरेली ले जाकर रेप किया था.

