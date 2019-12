उत्तर प्रदेश. Unnao Rape Victim Death Social Political Reaction: उन्नाव में रेप के बाद जलाई गई पीड़िता ने कई घंटों की लड़ाई के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया. उन्नाव रेप मामले के सभी पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है. पीड़िता की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग सोशल मीडिया पर पीड़िता को तुरंत न्याय दिलाने के लिए आरोपियों का फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं. आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति पीड़िता की मौत पर दुखी नजर आ रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव रेप मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी. दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव रेप घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है. सीएम योगी ने कतहा कि सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, उन्हें जल्द सजा दिलाई जाएगी. साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है. वहीं पीड़िता की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकारों को लोगों में कानून का खौफ पैदा करने की जरूरत है. इस दुख की घड़ी बीएसपी पीड़ित परिवार के साथ. हम यूपी सरकार से पीड़ित परिवार को समुचित न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. यही इंसाफ का तकाजा है.

यूपी की योगी सरकार में न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि पीड़िता आज हमारे बीच में नहीं है. हम कोर्ट से इस मामले को फास्ट ट्रैक करने की मांग करेंगे. इसके साथ ही हम इस मामलें में पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए कोर्ट से रोजाना तौर पर सुनवाई की मांग करेंगे. उन्नाव में बीते 11 महीनों में हुई 86 रेप घटनाओं पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है. हम दोषियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों. सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief over death of Unnao rape victim. CM has said all accused have been arrested and the case will be taken to fast-track court (file pic) pic.twitter.com/1rJsodMsVL — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019

Brajesh Pathak, Uttar Pradesh Justice Minister on reports of 86 rapes in last 11 months in Unnao: These cases should not be politicised. We will not spare the culprits, however powerful they may be. We will take strictest action. https://t.co/LWIkZVnIVO — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019

Keshav Prasad Maurya,UP Deputy Chief Minister on Unnao rape victim passes away:This is an extremely unfortunate incident, I can't even imagine what the family of the victim is going through. I assure them that we will not spare the culprits, will get them punished at the earliest pic.twitter.com/w5J9Ac1QMR — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019

Ranjeet Ranjan, Congress: All the rapists who are lodged in jails should be brought out & hanged on the streets. It will send out a message to the people that if such thing is repeated, their fate will be same. pic.twitter.com/bz0HFgmZV5 — ANI (@ANI) December 7, 2019

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नवा रेप पीड़िता के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि पीड़िता का परिवार कि स्थिति से गुजर रहा होगा. हम भरोसा दिलाते हैं कि दोषियों को सजा दिला कर रहेंगे, जल्द से जल्द उन्हें दंडित किया जाएगा. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन ने कहा कि रेप मामलों में जेल में बद आरोपियों को बाहर निकालकर सड़क पर लटका देना चाहिए. इससे लोगों में साफ संदेश चला जाएगा कि ऐसा करने वालों का यही अंजाम होगा. बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा हम आज फिर हार गए हैं.

2. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे भाई श्री @myogiadityanath जी पूर्वांचल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी माने जाते रहे हैं, अब इस घटना पर भी उन्हें अपराधियों पर मामले की गंभीरता के अनुसार संपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए। — Uma Bharti (@umasribharti) December 7, 2019

We have failed yet again #unnaokibeti — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2019

बीजेपी की महिला नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि अभी सवेरे-सवेरे एक दुखद समाचार मिला, उन्नाव में दुराचरण की शिकार बहन जमानत पर छूटे दुराचारियों के द्वारा जला दी गई थी. आज उसकी मृत्यु का समाचार मिला. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे भाई श्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी माने जाते रहे हैं. अब इस घटना पर भी उन्हें अपराधियों पर मामले की गंभीरता के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए. यह उन्नाव की दूसरी घटना है. इस घटना की गंभीरता की अनदेखी करने के लिए जो भी पुलिस और प्रशासन के लोग दोषी लगते हों उन पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए. उन्नाव की इस घटना के बाद ऐसी कार्यवाही हो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की तरफ से बुरी नजर डालने वाले लोग डर से कांप उठें.

Uttar Pradesh at it's Worst in the hands of so called Yogi. Womens getting Raped Everyday and school childrens are served Chapathis with salt. State Retains as Worst in everything. Is this Ram Bhoomi? Where are these super Hero Cops Now? #UnnaoHorror #UnnaoTruth #unnaokibeti pic.twitter.com/Zt8sBqmG8h — Rahul siddharth (@Rahulsiddharth_) December 7, 2019

The entire nation is grieved, ashamed and enraged with repeated brutality against women, This time the battle shall go on Unless all perpetrators will be brought to justice. #UnnaoKiBeti#UnnaoTruth #Unnao #UnnaoCase #UnnaoVictim #UnnaoHorrorpic.twitter.com/aDFNUUKqbt — Geetika Swami (@SwamiGeetika) December 7, 2019

She fought with courage but we failed her. The so called due process of law and justice is mythical at this point. #UnnaoTruth #unnaokibeti https://t.co/xUdX1fz8em — gaurav sawhney (@GauravSawhney96) December 7, 2019

Not arresting Kuldip Sengar in time & deferring any exemplary action against him emboldened another #UnnaoCase to happen.Besides taking swift legal action in rape cases, will the BJP act in high profile rape cases, especially related to it's own flock? #UnnaoTruth #unnaokibeti — Dinesh Verma (@tweeterdinesh) December 6, 2019

We failed her as a nation, she fought tooth and nail for justice. In the jungleraj of @myogiadityanath, in the state where @narendramodi was elected as MP, in the land of @UPPViralCheck who flaunt killing ppl ,this daughters cry was snuffed out.

RIP #UnnaokiBeti https://t.co/JwxuJnSB6n — Lavanya Ballal | ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ (@LavanyaBallal) December 7, 2019

It is horrifically appalling that the Unnao rape victim had to walk over a km to seek aid with 90% burns. #unnaokibeti couldn’t get justice while she was alive atleast now @myogiadityanath govt must take exemplary action against the accuse. #UnnaoTruth #Unnao — Vaibhav Yadav (@VaibhavConnects) December 7, 2019

We are Sorry Sister. Our Parliamentarians and lawmakers will not do anything for you. India and it's daughters are burning daily, they will be silent even our 56 inch don't have gut to ask fellow CM to save the daughters. Becoz in this country Justice is no where. #unnaokibeti — Dr.Sunil Kumar Meena (@Drsunil0198) December 7, 2019

Ram Ram ji 🙏 They deserve #DeathPenalty 🙏 I am showing my outrage now deal with this too. #unnaokibeti #payalrohatgi https://t.co/KmLtYvHdTY — PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) December 7, 2019

वहीं आम लोगों का भी सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है. राहुल सिद्धार्थ नाम के ट्विटर यूजर ने सीएम योगी पर तंज कसा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आती हैं. कहीं बच्चों को स्कूल में नमक रोटी दी जाती है. सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है. नेशनलिस्ट केआर नाम के ट्विवटर यूजर ने मानवाधिकार का रोना रोने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि कहां हैं आरोपियों की मानवाधिकार की बात करने वाले. उन्नाव की बेटी मर चुकी है. वहीं कई ट्विटर यूजर ने उन्नवा रेप पीड़िता के साहस की तारीफ की है. साथ ही कुछ ट्विटर यूजर ने कहा कि आज हम सभी लोगों के लिए शर्मनाक दिन है.

मालूम हो कि गुरुवार उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता को केरोसीन डालकर जला दिया गया था. ग्रामीणों के मुताबिक 95 फीसदी जलने के बावजूद पीड़िता घटनास्थल से एक किलोमीटर तक पैदल चली थी और लोगों से मदद की गुहार लगाई थी. पीड़िता ने खुद पुलिस को फोन किया था और आपबीती सुनाई है. पीड़िता के इसी साहस को लोग सोशल मीडिया पर सलाम कर रहे हैं और देश की बहादुर बेटी कह रहे हैं. इस के साथ ही लोग देश की सरकारों, न्यायपालिका और प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं.

