उत्तर प्रदेश. Unnao Rape Case Accused Sent To Jail: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में रेप पीड़िता को कथित तौर पर केरोसीन डालकर जलाने के मामले में सभी पांचों आरोपियों को बीती रात कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. मालूम हो कि उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता का दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में देर रात निधन हो गया था. पीड़िता को एयरलिफ्ट करके लखनऊ से दिल्ली लाया गया था. पीड़िता के शरीर का 95 फीसदी हिस्सा जल जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका. एसपी विक्रांतवीर के अनुसार, केस की जांच के लिए बनी एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस जल्द ही आरोपियों से आगे ही पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड की अर्जी देगी.

उन्नाव के बिहार में रेप पीड़िता को जलाने के कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. केस की जांच के लिए एएसपी विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने भी गुरुवार से ही काम शुरू कर दिया था. बिहार थाने में करीब 30 घंटे की पूछताछ के बाज शिवम, शुभम, हरिशंकर, रामकिशोर और उमेश बाजपेई को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

The 5 accused in Unnao rape case being taken to jail from court yesterday night, after being remanded to 14 day judicial custody. The victim passed away during treatment in Delhi yesterday, following cardiac arrest. pic.twitter.com/85KhUHJc9U

