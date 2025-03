दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ब्रिटेन दौरे और इंग्लैंड के एक कॉलेज में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी ने न केवल सच्चाई को छिपाया, बल्कि भारत का अपमान भी किया। आज पूरा विश्व भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख रहा है और उसका सम्मान कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश, जब ममता बनर्जी और तथाकथित ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ विदेश जाते हैं, तो वे भारत की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। यह बेहद अफसोसजनक है।”

#WATCH | Delhi: On West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s UK visit and her remarks at a college in England, Union Minister Giriraj Singh says, “Hiding the truth and insulting India, both are done by Mamata Banerjee. Today, the whole world is seeing and respecting our… pic.twitter.com/7ZiE9G2MqQ

— ANI (@ANI) March 28, 2025