नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला अभी भी थमता नज़र नहीं आ रहा है. जहां पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पाद टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित तो कर दिया गया लेकिन उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को चोटिल किया है. अब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने अपना बयान दिया है.

नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है. एक समाचार एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के एक पत्रकार द्वारा इस विवादित टिप्पणी पर यूएन महासचिव की प्रतिक्रिया पूछी गई थी. इसी पर महासचिव के प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने जवाब दिया है. दुजारिक ने कहा, “मैंने इस मामले पर ख़बरें देखी हैं. हालांकि मैंने बयान नहीं सुना है इसके बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं.”

The General Secretariat calls on the international community, in particular, the United Nations mechanisms and the Human Rights Council's special measures, to take necessary measures to challenge practices targeting Muslims in #India.

