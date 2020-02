नई दिल्ली. UIDAI Aadhaar Card News: आधार कार्ड इस भारत में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है. वर्तमान समय में किसी लगभग हर जगह आधार कार्ड की प्रयोग वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है. यहा कारण है कि सरकार की कोई भी योजना हो उसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा आधार कार्ड की जरूरत बच्चे के एडमिशन के समय भी मिलती है. अब 5 वर्ष के बच्चों को यूआईडीएआई द्वारा एक खास रंग का आधार कार्ड जारी किया जा रहा है. अगर आप भी अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड बनवाने वाले केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं.

आपको बता दें कि यूआईडीएआई द्वारा 5 वर्ष के बच्चों को ब्लू कलर का आधार कार्ड जारी किया जा रहा है. इसलिए आप को भी सलाह है कि अपने बच्चे के 5 वर्ष पूरा होने के बाद आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि आगे बच्चे के एडमिशन के के लिए अन्य कामों जैसे- एलआईसी आदि में आधार कार्ड की मांग की जाती है.

बच्चे का 5 वर्ष पूरा होने के बाद आधार कार्ड को बायोमेट्रिक मशीन में अपडेट कराना जरूरी होता है. बायमैट्रिक में आधार की डिटेल्स आप अपने नजदीकी आधार कार्यलय पर जाकर करा सकते हैं. यह सेवा आधार कार्ड बनाने वाले केंद्र की तरफ से फ्री में दी जाती है.

#AadhaarForMyChild

You can use your child's (aged above 5 years) school ID (Photo ID issued by Recognized Educational Institution) for his/ her Aadhaar enrolment.

To save time, book appointment from: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/tJUKVTJPki

— Aadhaar (@UIDAI) February 14, 2020