श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अब महिलाओं और बच्चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार दूसरे दिन घाटी में हुई आतंकी वारदात में मासूम के घायल होने का मामला सामने आया है। एक दिन पहले ही मंगलवार को आतंकियों ने एक कॉन्स्टेबल को निशाना बनाया था जिसमें उनकी 9 साल की बच्ची घायल हो गई थी। आज एक टीवी एक्ट्रेस पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक्ट्रेस का 10 साल का भतीजा घायल हो गया जबकि एक्ट्रेस की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आतंकी हमले की घटना बुधवार को बडगाम जिले के चदूरा के हिशरू इलाके में हुई। अमरीन पर फायरिंग शाम करीब 7: 55 मिनट पर हुई।

Three terrorists of proscribed terror outfit LeT were involved in this heinous terror incident. Area has been cordoned off and search started. Case registered and investigation on.@JmuKmrPolice

