नई दिल्ली. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 119 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 72 वर्षीय पर्यावरणविद् तुलसी गौड़ा भी शामिल हैं। वह सोमवार को भारत के राष्ट्रपति से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले 61 लोगों में से एक थीं।

कर्नाटक के होन्नाली गांव के रहने वाले गौड़ा ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए थे। गौड़ा को राष्ट्रपति भवन में नंगे पांव पद्म श्री पुरस्कार मिला। ऑनलाइन सामने आए वीडियो और तस्वीरों में, गौड़ा को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नंगे पैर चलते देखा जा सकता है, जो राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए कुछ देर रुके थे।

गौड़ा कर्नाटक में हलक्की आदिवासी से संबंधित हैं और उन्हें पौधों और जड़ी-बूटियों की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण “वन का विश्वकोश” के रूप में भी जाना जाता है।

President Kovind presents Padma Shri to Smt Tulsi Gowda for Social Work. She is an environmentalist from Karnataka who has planted more than 30,000 saplings and has been involved in environmental conservation activities for the past six decades. pic.twitter.com/uWZWPld6MV

