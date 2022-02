नई दिल्ली, Russia Ukraine War रूस इस वक़्त यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया है और वहां किसी भी क्षण अब हमला हो सकता है. इस बीच दुनिया भर में लोग रूस से युद्ध रोकने की अपील कर रहे है. यूरोप के कई देश रूस पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर चुके है, लेकिन रूस रूकने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिकन एक्ट्रेस एनालिन मैककॉर्ड (AnnaLynne McCord) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे रूस से युद्ध रोकने और शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे पर बात करने की अपील कर रही है. लेकिन इस वीडियो में एक्ट्रेस कुछ ऐसा बोल गई कि उन्हें अब हर तरफ से ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, अमेरिकन एक्ट्रेस एनालिन मैककॉर्ड (AnnaLynne McCord) ने एक कविता के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से युद्ध रोकने की अपील की और उनके मां बनने की इच्छा जता दी. वीडियो में एक्ट्रेस कहती है कि ‘डियर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी मां नहीं हूं. अगर मैं आपकी मां होती, तो आपको खूब प्यार करती.’ इसके साथ ही उन्होंने कहां कि यदि वे पुतिन का भरण-पोषण करती तो पुतिन कुछ और होते।

अगर मैं तुम्हारी मां होती, अगर दुनिया ठंडी होती तो मैं तुम्हें गर्म रखने के लिए मर जाती. तुम्हें जीवन देने के लिए मैं अपने प्राण त्याग देती. एक्ट्रेस आगे कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रूसी नेता (पुतिन) की मां बनने के लिए काफी देर से पैदा हुई. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही इसपर हजारो लोगों से एक्ट्रेस को ट्रोल किया है और अपनी-अपनी टिप्पणी की है.

I found this little poem my 9 yr old learned at school and felt it important enough to write down and bring home. Guess I should’ve had him read it on video- it’s just as good. pic.twitter.com/Cp6o1QJQpC

— ClassicSarah (@classicsarah_) February 24, 2022