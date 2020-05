नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है. इस बाबत गुरुवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की थी. गृह मंत्रालय के आदेश में पहले बसों से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और टूरिस्टों को बाहर निकालने का आदेश जारी किया गया था लेकिन अब

ट्रेन के जरिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया है. आदेश के मुताबिक राज्य सरकारें और रेल मंत्रालय ये आवाजाही सुनिश्चित करेंगे.

दरअसल पिछले दिनों बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी. राज्यों ने कहा था कि लोगों की संख्या बहुत ज्याया है और ऐसे में बसों से लोगों को उनके घर पहुंचाने में काफी वक्त लग जाएगा इसलिए ट्रेन का विकल्प खोला जाए. इसके अलावा राज्यों ने इस दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ने के भी आशंका जताई थी क्योंकि बस को कई राज्यों से होकर बस आएगी.

Special trains for migrant workers, tourists, students and other persons planned to run today from Lingampalli to Hatia, Aluva to Bhubaneswar, Nasik to Lucknow, Nasik to Bhopal, Jaipur to Patna and Kota to Hatia: Ministry of Railways https://t.co/rrIQXVQSgO

— ANI (@ANI) May 1, 2020