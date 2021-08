नई दिल्ली. भारतीय पैरालंपिक निशानेबाज अवनि लेखारा ने सोमवार (30 अगस्त) को टोक्यो पैरालिंपिक में इतिहास रच दिया जब वह पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनीं। अवनी ने चीन की झांग क्यूपिंग (रजत) और यूक्रेन की इरिना शचेतनिक (कांस्य) को हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 खिताब जीता।

अवनी ने टोक्यो में अपने स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदर्शन के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 श्रेणी जीतने के लिए मौजूदा डब्ल्यूआर की बराबरी की। 19 वर्षीय ने कुल 249.6 के बराबर विश्व रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है।

वह तैराक मुरलीकांत पेटकर (1972), भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझरिया (2004 और 2016) और हाई जम्पर थंगावेलु मरियप्पन (2016) के बाद पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट हैं।

The first woman from #IND to win a #Paralympics #Gold 🔥🔥 @AvaniLekhara equals the current WR to win the Women's 10m Air Rifle Standing SH1 final! 💪💪 #Tokyo2020 #ShootingParaSport

पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे ‘भारतीय खेलों के लिए खास पल’ बताया। “अभूतपूर्व प्रदर्शन @ अवनीलेखा! कड़ी मेहनत और अच्छी तरह से योग्य स्वर्ण जीतने पर बधाई, शूटिंग के प्रति आपके मेहनती स्वभाव और जुनून के कारण संभव हुआ। यह वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं,” मोदी ट्वीट किया।

Phenomenal performance @AvaniLekhara! Congratulations on winning a hard-earned and well-deserved Gold, made possible due to your industrious nature and passion towards shooting. This is truly a special moment for Indian sports. Best wishes for your future endeavours.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021