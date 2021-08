नई दिल्ली. भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक से चूक गई हो, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन ने देश के पीएम समेत हर भारतीय का दिल जीत लिया। भारत की बेटियों ने मैच के अंत तक संघर्ष किया, लेकिन जीत उनके पक्ष में नहीं आई। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का सफर बिना मेडल के ही पूरा हो गया।

ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीता। प्रशंसकों और टीमों की चाहत के मुताबिक भले ही बेहतरीन सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं: हम टोक्यो 2020 में अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस, कौशल और लचीलापन का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है।

We will always remember the great performance of our Women’s Hockey Team at #Tokyo2020. They gave their best throughout. Each and every member of the team is blessed with remarkable courage, skill and resilience. India is proud of this outstanding team.

