आज का मौसम: सर्दियों की वापसी, दिल्ली-UP में IMD ने बारिश और तेज हवाओं का जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: उत्तर भारत में इन दिनों मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में दिन का तापमान बढ़ा हुआ है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में गर्मी जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर बदलाव की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार, सर्दी की वापसी हो सकती है और कई राज्यों में बारिश तथा तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा।

शनिवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। खासतौर पर यमुना किनारे बसे इलाकों में कोहरे का प्रभाव अधिक देखा गया। मौसम विभाग ने इस स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of dense fog engulfs the city

Visuals from ITO and Geeta Colony pic.twitter.com/5z7sgOrndo

— ANI (@ANI) February 1, 2025