आज की पांच बड़ी खबरें: भारत पर लगा 26 फीसदी टैरिफ, PM मोदी BIMSTEC सम्मेलन के लिए रवाना हुए बैंकॉक

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत लागू किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हुए, जहां वे थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उधर, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया और अब इसे दोपहर एक बजे अल्पसंख्यकों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह निर्णय रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत अमेरिका के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने भारत को “सख्त देश” बताते हुए यह फैसला लिया है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में आयोजित BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह पीएम मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।

#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi emplanes for Bangkok, Thailand.

PM Narendra Modi is on a two-day visit to Thailand at the invitation of Paetongtarn Shinawatra, Prime Minister of Thailand. PM Modi will participate in the 6th BIMSTEC Summit to be held on 4 April… pic.twitter.com/8USisO0PNH

— ANI (@ANI) April 3, 2025