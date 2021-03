नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (17 मार्च, 2021) को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और एक साल में पांच लाख नौकरियों का वादा किया।

ममता बनर्जी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, “हम बेरोजगारी कम करेंगे। एक साल में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”

टीएमसी के घोषणा पत्र में कहा गया है, “पहली बार, एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 1.6 करोड़ लोगों की महिला मुखिया को मासिक मासिक आय सहायता का लाभ मिलेगा।”

टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में 10 लाख MSME इकाइयां स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि जब टीएमसी सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल का राजस्व लगभग 25,000 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, “हम किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करेंगे।”

ममता बनर्जी ने कहा कि वह उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के लिए 10 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड लाएगी। ममता ने वादा किया, “केवल 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में क्रमशः 6,000 और सामान्य वर्ग और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए 12,000 रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करेगी।

बंगाल के सीएम ने कहा, “हम सभी समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने और उनकी पहचान करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे।”

सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राज्य में गरीबी में 40 प्रतिशत की कमी की है।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया और कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरोप लगाया, “वे चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।” चुनाव आयोग से सख्त संदेश मिलने के एक दिन बाद उनका बयान आया, जिसमें कहा गया कि संस्थान को सत्ताधारी दल का करीबी बताते हुए उसे अपमानित करना उचित नहीं था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह बार-बार निर्दोषों और औसत के साथ ‘कटघरे में खड़ा’ होना पसंद नहीं करेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों का मतदान 27 मार्च से शुरू होने वाले आठ चरणों में होगा। मतदान का अंतिम दौर 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गिनती 2 मई को होगी।

I humbly present my 10 ‘Ongikars’ to build a stronger & more prosperous Bengal so that the wheels of development keep moving forward in the third term of our government. The aim is just one, to sustain Bengal as one of the leading states in the country. (1/4) pic.twitter.com/K0xNtrt7GB

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 17, 2021