मजा आ गया! पहलगाम हमले के बाद ममता की सांसद ने किया ऐसा ट्वीट, आग-बबूला हुए लोग

पहलगाम/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर बड़ा आतंकी हमला। यहां आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी है। इस आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट से पहले उनका नाम पूछा और फिर उनके सिर में गोली मार दी।

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश में शोक की लहर है। लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं, हमले के एक घंटे बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसा ट्वीट किया है, जिसपर लोग भड़क उठे हैं। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ‘आज दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा परोसे गए शरबत-ए-बाबा का आनंद लिया। पूरी तरह से संतोषजनक।’

Really enjoyed the Sharbat-e-Baba the Delhi High Court squeezed and served up today. Thoroughly satisfying.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 22, 2025