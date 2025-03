नई दिल्ली : अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर हिंदी महासभा समेत कई संगठनों ने नाराजगी जताई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की बात करते थे लेकिन अब हमारा धर्म इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी सुरक्षित नहीं है।

मिडिया से बात करते हुए चक्रपाणि महाराज ने कहा.” मुझे ट्रंप सरकार पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा साथ ही हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

स्वामी चक्रपाणि महाराज ने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बारे में कहा, “घृणा करने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हिंदू हमेशा मानवता के कल्याण की बात करते हैं।

#WATCH | Noida, UP | On Hindu temple in Chino Hills, California vandalised, Hindu Mahasabha President Swami Chakrapani Maharaj says, “It’s unfortunate how earlier we used to talk about countries like Pakistan and Bangladesh, but now our religion is not safe even in developed… pic.twitter.com/xKIXohHxA7

— ANI (@ANI) March 9, 2025