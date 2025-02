नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं। आम आदमी पार्टी-भाजपा-कांग्रेस अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के स्टूडेंट्स से मिलने पहुंच गए। उन्होंने छात्रों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी खोल दी।

नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बात करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं के बाद छात्रों को आगे जाने नहीं देते हैं। जिन बच्चों के गारंटी हैं कि पास होंगे उन्हें ही आगे जाने दिया जाता है ताकि रिजल्ट ख़राब न हो। इससे आम आदमी पार्टी की इमेज ख़राब हो जाएगी। पीएम मोदी ने छात्रों से बात करते हुए कहा कि आप की सरकार में छात्रों का भविष्य ख़राब हो जायेगा। पीएम का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Delhi: In an interaction with students, PM Narendra Modi says, “I have heard in Delhi, they (AAP government) do not allow children to go further after class 9. Only those children who are guaranteed to pass are allowed to go. Because if their result is bad, their government’s… https://t.co/HW6txXo7gV pic.twitter.com/p65932Y3OE

— ANI (@ANI) February 3, 2025