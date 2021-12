नई दिल्ली. Third wave of COVID – भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि अगले साल जनवरी और फरवरी के बीच भारत में कोविड -19 की तीसरी लहर चरम पर होने की संभावना है। वह सरकार समर्थित सूत्र मॉडल के सह-संस्थापक हैं, जिसका उपयोग गणितीय रूप से भारत में महामारी के प्रक्षेपवक्र को प्रोजेक्ट करने के लिए किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में 1-1.5 लाख केस आ सकते हैं।

मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अपने चरम पर होंगे, लगभग उसी समय जब पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

शोधकर्ता ने कहा कि नए संस्करण से घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन नागरिकों को सावधान रहना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के एक शोध अध्ययन के विपरीत, मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से कोविड से नेचुरल इम्यूनिटी को दरकिनार नहीं करता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया भर में, ओमिक्रॉन वैरिएंट गंभीर मामलों की ओर नहीं ले जा रहा है, बल्कि केवल हल्के संक्रमण का कारण बन रहा है। अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि वैरिएंट में केवल हल्के लक्षण हैं, भले ही इसकी संचरण क्षमता अधिक प्रतीत होती है।

It may well be that hospitalization load is even lower as there are indications that the cases are mostly mild. We need to wait for more data to be sure.

— Manindra Agrawal (@agrawalmanindra) December 3, 2021