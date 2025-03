NXT Conclave 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 1 मार्च को iTV नेटवर्क द्वारा आयोजित NXT कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। उन्होंने NewsX World चैनल को लॉन्च करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुटियंस और खान मार्केट गैंग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कैसे एक समय में ये अंग्रेजों के काले कानून पर चुप थे।

भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि 150 साल पहले अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था। इसका नाम था ड्रामेटिक परफॉरमेंस एक्ट। आश्चर्य की बात ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद तक लागू था। अगर शादी में 10 से ज़्यादा लोग नाच रहे हैं तो पुलिस दूल्हे के साथ-साथ उन्हें भी गिरफ़्तार कर सकती थी। हमारी सरकार ने इस कानून को खत्म कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग के लोग इतने सालों तक चुप क्यों थे?

#WATCH | Delhi | "…Had Modi brought such a law (Dramatic Performances Act), just think what would have happened. Even if trolls on social media spread any such false information – 'ye log aag laga dete, Modi ke baal noch lete'. But, it's our govt which has abolished this law…

