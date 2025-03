वो भारत से नफरत करते हैं, हिंदुओं अब भोले मत बनो! महू पत्थरबाजी पर इस शख्स ने आंखें खोल दी

महू/भोपाल। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार की देर रात चैंपियंस ट्रॉफी का का खिताब अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के महू में टीम इंडिया के समर्थकों को जश्न मनाना भारी पड़ गया। यहां बीती रात उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा राज्य हिल गया।

इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने महू पत्थरबाजी को लेकर ऐसा पोस्ट किया है, जिसपर काफी चर्चा हो रही है। शख्स ने लिखा है, ‘वो भारत से नफरत करते हैं, वो भारत की जीत का जश्न मनाने से नफरत करते हैं। मासूम होने का नाटक करना बंद करो, सच्चा बनो, सीधा बनो और सच्चाई को छुपाओ मत।

They hate india

They hate celebrating India’s victory

Stop acting innocent

Be truthful

Be straightforward

don’t mask the truth. https://t.co/JXwBxhDyhK

— Shivam dubey (@ShivamdubeYspn) March 10, 2025