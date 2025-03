कांग्रेस सरकार ने मुझे डंडे मारे, 7 दिन जेल की रोटी खाई, असम पहुंचे अमित शाह ने किया रहस्योद्घाटन!

जोरहाट/गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज-शनिवार को असम के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने जोरहाट में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने पूरे राज्य को दंगों की आग में झोंक दिया था।

शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक पुराना किस्सा भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि असम की कांग्रेस सरकार ने मुझे भी पिटवाया था। उस वक्त हितेश्वर सैकिया असम के सीएम हुआ करते थे। हम असम को बचाने के लिए यहां आए हुए थे। हमने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए थे कि असम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी हैं।

#WATCH | Assam: Speaking at the inaugural ceremony of Lachit Barphukan Police Academy in Dergaon, Union Home Minister Amit Shah says, “…I have also been beaten up by the Congress government in Assam. Hiteshwar Saikia was the Chief Minister of Assam and we used to raise slogans… pic.twitter.com/POgqpfuoP5

— ANI (@ANI) March 15, 2025