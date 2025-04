शुक्रिया मोदी! गोद में बच्चा लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं, बोली वक्फ बिल पर अपने PM का दूंगी साथ

Waqf Amendment Bill in Lok Sabha: वक्फ संसोधन विधयेक थोड़ी देर में लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले इसे लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच मुस्लिम महिलाओं ने सबको चौंका दिया। वो पोस्टर्स लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। पोस्टर्स में लिखा है कि वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदारों तक पहुंचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। महिलाएं अपनी गोद में बच्चा लेकर पहुंची हुईं हैं।

#WATCH | Women in Delhi come out in support of Waqf (Amendment) Bill to be presented today in Lok Sabha https://t.co/Eo2X9nBo9s pic.twitter.com/HGWKHnRwLD

— ANI (@ANI) April 2, 2025