नई दिल्ली. दक्षिण कश्मीर के त्राल में बुधवार 2 जून की शाम को बीजेपी नेता और नगर पार्षद राकेश पंडित को उनके दोस्त के घर के बाहर तीन आतंकियों ने गोली मार दी थी. राकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि हमले में पार्षद के साथ गई पंडित के दोस्त की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है. श्रीनगर के एक अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि त्राल में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी जारी है. कुमार के अनुसार, पंडित को श्रीनगर में दो पीएसओ के साथ-साथ एक सुरक्षित होटल आवास प्रदान किया गया था, लेकिन वह खुद त्राल गए थे.

‘संवेदनहीन हिंसक कृत्य’: एलजी, मुफ्ती ने भेजी संवेदनाएं

इस घटना पर बोलते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने हमले की निंदा करते हुए एक बयान दिया, “आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे, और इस तरह के जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.”

Saddened to hear about the terror attack on the Councillor Shri Rakesh Pandita at Tral, Pulwama. I strongly condemn the attack. My condolences to bereaved family in this time of grief. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 2, 2021

पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ट्विटर पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा, “हिंसा के इन मूर्खतापूर्ण कृत्यों ने जम्मू-कश्मीर में केवल दुख ही लाया है.

Shocked to hear that BJP leader Rakesh Pandit has been shot dead by militants. These senseless acts of violence have brought only misery to J&K. My condolences to the family & may his soul rest in peace. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) June 2, 2021

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने लिखा, “यह बंदूक एक अभिशाप है, ” जिस दिन से यह खतरा कश्मीर में आया है. हमने क्या देखा है. संक्षेप में कश्मीरी का पूर्ण अशक्तीकरण. ”

Yet again gunmen attack a non combatant. This gun is a curse. Just ponder. Since the day this menace came into Kashmir. What have we seen. In a nut shell total disempowerment of the Kashmiri. Dear gunmen. Can u please go back where u came from. We have had enough. — Sajad Lone (@sajadlone) June 2, 2021

कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने इस घटना को “मानवता और कश्मीरियत की हत्या” के रूप में संदर्भित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख व्यक्त किया.

रैना ने कहा, ‘भाजपा कार्यकर्ता राकेश पंडित की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी.कश्मीर घाटी में खूनखराबा करने वाले आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। यह मानवता और कश्मीरियत की हत्या है.’

“त्राल, पुलवामा के नगर पार्षद राकेश पंडित पर हुए घातक आतंकी हमले से गहरा सदमा लगा. जो नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी में जमीनी लोकतंत्र को जमीन मिले, उनके द्वारा बेहद नृशंस और अमानवीय कृत्य! परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ”सिंह ने कहा, एएनआई ने उद्धृत किया.

हमले ने 2021 में कश्मीर में एक पार्षद की तीसरी हत्या को चिह्नित किया. 30 मार्च को, आतंकवादियों ने सोपोर नगर परिषद के कार्यालय पर धावा बोल दिया था और दो भाजपा पार्षदों और एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी.

