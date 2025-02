नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर फटने से 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की खबर सामने आई है। इन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपेरशन शुरू कर दिया गया है। 10 मजदूरों को अब तक निकाल लिया गया है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।

Uttarakhand | Police Headquarters spokesperson IG Nilesh Anand Bharne tells ANI, “A massive avalanche has occurred near the Border Roads Organisation camp in the border area of ​​Mana in which 57 workers engaged in road construction have been trapped. Out of these workers, 10… pic.twitter.com/5A6e1V7ncQ

— ANI (@ANI) February 28, 2025