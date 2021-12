भोपाल. Tamilnadu helicopter crash तमिलनाडु हेलीकाप्टर क्रैश हादसे में जान गवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज बेंगलुरु से भोपाल लाया गया. एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मध्यप्रदेश के मंत्री विश्वास सांरंग, भारतीय वायुसेना के अधिकारी और हजारों की तादात में आए लोगों ने उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि दी. इससे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान किया था.

Mortal remains of Group Captain Varun Singh, who passed away yesterday, December 15, reach Bhopal Airport.

He was the lone survivor of December 8 #TamilNaduChopperCrash in which 13 people had died. pic.twitter.com/9e2sLOLxke

— ANI (@ANI) December 16, 2021