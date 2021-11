तमिलनाडु, तमिलनाडु में इन दिनों बादल कहर बनकर बरस ( Tamil Nadu Rains ) रहे हैं, राज्य में भारी बारिश से सड़कें सैलाब बन गई हैं. ये बेमौसम बरसात राज्य में कहर ढा रही है, भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में 12 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि, राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीमों की तैनाती की गई है.

तमिलनाडु प्रशासन ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है और छतिग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं. तमिलनाडु में वर्तमान मौसम की स्थिति पर आईएमडी के डीडीजीएम डॉ. एस. बालचंद्रन ने बताया कि कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही डिप्रेशन में बदल सकता है, जिसके चलते तमिलनाडु और उसके आस-पास के इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने पुडुचेरी में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

A Depression has formed at 1200 UTC of today the 10th Nov 2021 over southwest BOB likely to cross north Tamil nadu and south Andhra pradesh coast by tomorrow evening. @airnewsalerts@ndmaindia @NDRFHQ @DDKisanChannel @DDNewslive pic.twitter.com/I9NB3FXTAe

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 10, 2021