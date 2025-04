Supreme Court Notice: OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ठोस कानून बनाने की जरूरत बताई. सुप्रीम कोर्ट याचिका का परीक्षण करने को तैयार है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है. जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि OTT और सोशल मीडिया पर कानून बनाने की जरूरत है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी. जिस पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के अलावा नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा और गूगल जैसे को नोटिस दिया है.

पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर समेत लोगों ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में केंद्र सरकार से नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी (NCCO) का गठन करने की मांग की गई है. साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए.

