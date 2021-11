नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमणियम स्वामी इस समय सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. बीते दिन, यानी बुधवार को उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात के बाद से ही स्वामी के तेवर कुछ बदले-बदले से हैं. इसी क्रम में आज उन्होंने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार को पूरी तरह से फेल ( ubramanian Swamy calls Modi Govt a failure ) बताया है.

बीते दिन भाजपा सांसद सुब्रमणियम स्वामी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाक़ात की थी. अब इस मुलाक़ात के बाद आज स्वामी ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, इकॉनमी- फेल, सीमा सुरक्षा- फेल, विदेश नीति- अफगानिस्तान में असफलता, राष्ट्रीय सुरक्षा- पेगासस मसला, आंतरिक सुरक्षा- कश्मीर मसला.. कौन है जिम्मेदार? – मैं यानी सुब्रमणियम स्वामी”

Of the all the politicians I have met or worked with, Mamata Banerjee ranks with JP, Morarji Desai, Rajiv Gandhi, Chandrashekhar, and P V Narasimha Rao who meant what they said and said what they meant. In Indian politics that is a rare quality

