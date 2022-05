नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा बीते दिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई. पेट्रोल पर 8 रूपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है जबकि डीज़ल पर 6 रूपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है. इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100 रूपये से नीचे आ गया है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि “अमेरिका के दबाव” के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की फिर एक बार में प्रशंसा करता हूँ। मोदी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है। इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेतृत्व वाली सरकार पर “बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था” के लिए फटकार लगाई।

इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा “क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से खुद को अलर रखा और जनता को राहत देने के लिए रियायती रूसी तेल खरीदा। उन्होंने आगे लिखा कि भारत ने वही किया जो हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही थी।”

Despite being part of the Quad, India sustained pressure from the US and bought discounted Russian oil to provide relief to the masses. This is what our govt was working to achieve with the help of an independent foreign policy.

1/2 pic.twitter.com/O7O8wFS8jn

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 21, 2022