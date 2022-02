उत्तरप्रदेश, Uttar Pradesh यूपी सरकार को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट में योगी सरकार ने बताया कि CAA-NRC के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को भेजे गए वसूली नोटिस को सरकार ने वापस ले लिया है. CAA-NRC के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए भेजे गए कुल 274 नोटिस वापस लेने के साथ-साथ उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि लोगों की जब्त की गई सम्पत्ति भी सरकार को वापिस करनी होगी साथ ही इस पूरे मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई करें और और बनाए गए ट्रिब्यूनल को अप्रोच करें.

UP govt tells SC that all show-cause notices have been withdrawn against anti-CAA protesters

Apex court was hearing a plea seeking quashing of the recovery notices issued by UP admin to recover damage caused to public properties in connection with protests against CAA pic.twitter.com/6qOJcDAjF7

— ANI (@ANI) February 18, 2022