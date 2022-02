राजस्थान, kota Accidentराजस्थान के कोटा से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां कोटा के नयापुरा पुलिया के चबल नदी में एक बारात की कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई हैं. वहीँ हादसे की खबर मिलते ही नजदीकी थाने से पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेसक्यू ऑपरेशन (rescue operation chambal river) चलाया जा रहा है. खबरों के मुताबिक बारात सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा से कोटा आई थी. घटना सुबह-सुबह के अंधेरे में हुई इस वजह से कार लोगों के नजर में नहीं आई. पुलिस अधिकारीयों ने शुरुआती जानकरी के आधार पर बताया कि कार में बैठे अधिकतर लोग दूल्हे के नजदीकी रिश्तेदार है.

Rajasthan | 9 bodies have been recovered after a car fell into the Chambal river in Kota. Among those who have lost their lives including a groom were going to Ujjain for the wedding: Kota Police

