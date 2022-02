नई दिल्ली, UP-Punjab Chunav 2022 उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के तहत 16 ज़िलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बीच तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने पत्नी संग अपना वोट दाल दिया है. उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि इस बार प्रदेश में समाजवाद की सरकार बनेगी, हमने पहले 2 चरण में 100 से ऊपर सीटे जीती है और इस चरण में भी हम अच्छी संख्या में जीत रहे है. वही पंजाब में कांग्रेस के उम्मीदवार सीएम चन्नी ने भी चनकौर साहिब से अपना वोट डाल दिया है. तमाम दलों के नेता अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे है.

On one side is the mafia system of Badal family & Capt Amarinder Singh. On the other side are those who love Punjab. We lost one generation to terrorism, the second to drugs, so, today we've to vote carefully. People will vote in large numbers to bring change: Navjot S Sidhu,Cong pic.twitter.com/A7nKBMz0Zg

