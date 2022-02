बिहार, Fodder Scam RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 139 करोड़ के चर्चित डोरंडा चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया था. इसके बाद कल उन्हें कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया है. हालांकि तीन साल से ऊपर की सजा मिलने के बाद उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिल पाई है, जिसके बाद उन्हें बेल के लिए अब हाईकोर्ट का रुख करना होगा। लालू प्रसाद यादव को सजा के ऐलान के बाद RJD ने बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार पर निशान साधा है. लालू ने खुद ट्वीट कर लिखा कि- ‘वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं.’

लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्या ने भी एक के बाद के ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा तुम्हारा जुल्म रहेगा,लालू का इंकलाब रहेगा. दूसरे ट्वीट में लिखा-लालू पीछे नहीं हटेगा सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेगा. लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने कहा है कि लालू प्रसाद के साथ पूरा देश है-पूरा देश उनके साथ है, जो गरीबों की आवाज हैं, तो वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्या ने लिखा है अस्मत चोरों में हाहाकार मचा है, शेरे बिहार लालू से जो पाला पड़ा है.

वहीँ लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक का मुहतोड़ जवाब दिया है. दरअसल आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बालियान (Naresh Balyan) ने लालू को सजा मिलने के बाद ट्वीट कर लिखा था कि- ‘लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में कोर्ट से 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं लालू प्रसाद यादव के जेल में स्वस्थ्य रहने की कामना करता हूँ, साथ ही सभी नेताओं से अनुरोध है कि वे लालू जी कुछ सीखे, जानवरों का चारा न खाएं। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर भी पलटवार किया था, उन्होंने लिखा ‘आप बेजुबान जानवरों का चारा चुराने के मामले में जेल गये हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं. ये नौटंकी बंद करिये बिहार की बदनामी आप जैसे चोर भ्रष्ट नेताओं से ही शुरू हुई थी. आपसे पहले आपके लेवल का चोर बिहार में नहीं हुआ करता था, वहां के नेता बड़े ही ईमानदार और क्रांतिकारी हुआ करते थे.’

@AAPNareshBalyan 🐕 seriously is this ur job to bark always ??? How does @ArvindKejriwal tolerate such MLA like u in his party?? How much r u being paid to rubbish? Get a life do some work for this country first…🐕 https://t.co/rI6hoGOuR2

— Raj Lakshmi Yadav (@Rajlakshmiyadav) February 21, 2022