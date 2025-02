अल्लाह हू अकबर का नारा लगाकर मचाई भगदड़! प्रत्यक्षदर्शी बोला- नई दिल्ली स्टेशन पर जिहादियों ने फैलाई थी अफवाह

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीब 9:26 बजे भीषण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोगों में 14 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही 24 लोग घायल हुए हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर शुभम शुक्ला नाम के एक लड़के का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में वह लड़का कह रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचाई थी। कुछ लोग अचानक स्टेशन पर मौजूद भीड़ में घुसते हैं और फिर अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाने लगते हैं।

“Some people started shouting Allahu Akbar on platform & pushing all of us. My friend Ayush died & my hand is badly bruised”

Horrific facts by eye witness Shivam Shukla 😥#Delhi #trainaccident pic.twitter.com/mTy5YCqDDi

