नई दिल्ली. भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है. इस विरोध को लेकर श्री श्री रविशंकर महाराज ने विरोध कर रहे सभी लोगों से शांति रखने की अपील की है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए श्री श्री रविशंकर महाराज ने कहा मैं सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इस अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वे जन-जीवन और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए. जो लोग विरोध कर रहे हैं वह शांतिपूर्वक अपनी चिंताओं को सामने रखें.

इसके साथ ही श्री श्री रविशंकर महाराज ने कहा कि श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए. देश के कई हिस्सो में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर काफी हिंसा हो रही है.

सबसे अधिक इस अधिनियम को लेकर असम में विरोध हो रहा है. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अनुसार अब तक इस विरोध में 3 लोगों की मौत 27 लोग घायल होने की पुष्टि भी हो गई है. 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद असम के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद यह एक अधिनियम बन गया है.

