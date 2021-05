नई दिल्ली. कोरोना ने जब 2019 में भारत दस्तक दी तो किसी को नहीं पता था कि ये वायरस इतना भयावक रूप लेगा. जब भारत में 2020 के मार्च में जब केस बढ़ने लगे थे तब पीएम मोदी ने पूर देश में लॅाकडाउन घोषित कर दिया था. इस बीच मसीहा बनकर आए थे अभिनेत सोनू सूद. सोनू सूद ने कई लोगों का खाना खिलाने के साथ प्रवासी मजदूरों को बस से उनके घर भेजा. कई लोग तो उनकी बराबरी भगवान से करने लगे.

वही जब इस साल भी महामरी ने फिर से दस्तक दी तो सोनू सूद फार्म में आ गए. जब लोगों अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था तो उन्होनें एयर एंबुलेंस ले लोगों को उस अस्पताल में भेजा जहां पर बेड उपलब्ध हो. देश की जनता ट्विटर के जरिए अभिनेता से मदद की अपील करती हैं और सोनू बिना समय गनाए मदद को आगे आ जाते हैं. समय पर ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड दिलाने की वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच गई. सोनू सूद के ट्विटर पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में सोनू सूद की लोकप्रियता कांटे की तरह चुभती है. एक तरफ सोनू सूद को चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं उनके कुछ आलोचक भी हैं जिनकी मंशा गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है.

जाने पूरा मामला

ऐसा ही एक मामला आज सामने आया लेकिन सच्चाई जानने के बाद उन लोगों की जुबान पर ताले लग गए. मामला उड़ीसा का है. दरअसल हुआ यूं कि सोनू सूद ने ट्विटर पर एक व्यक्ति की मदद करते हुए ट्वीट किया था कि बरहामपुर के गंजाम सिटी अस्पताल (DCHC) में बेड का इंतजाम हो गया है. आप घबराएं नहीं. अब इसपर जब गंजाम जिले के डीएम का ध्यान गया तो उन्होंने शख्स की हेल्थ पर अपडेट दिया और सोनू के इस ट्वीट पर सवाल उठाया.

Thank you so much for your kind words.Our team is always there 24/7 for our country.

Doesn't really matter who calls me when and where I will try my best to reach out to the needy.

Jai Hind 🇮🇳 https://t.co/gCLNJZMXyZ

— sonu sood (@SonuSood) May 17, 2021